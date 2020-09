Interrupções e insultos marcam primeiro debate entre Trump e Biden

Donald Trump e Joe Biden durante debate em Cleveland 30/09/2020 Morry Gash/Pool via REUTERS

CLEVELAND (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o democrata Joe Biden travaram uma dura batalha sobre o histórico de Trump na pandemia de coronavírus, na área de saúde e na economia em um primeiro debate para as eleições presidenciais norte-americanas caótico e tenso, marcado por insultos e pelas constantes interrupções de Trump contra seu adversário.

Trump agiu como um trator nos 90 minutos de debate, buscando provocar Biden a cada vez que o rival falava, alegando que os democratas querem roubar a eleição presidencial de novembro com votação pelo correio e se recusando a condenar supremacistas brancos quando lhe pediram que o fizesse.

O moderador Chris Wallace, da Fox News, nunca conseguiu estabelecer controle do debate, com Trump repetidamente ignorando seus pedidos para permitir que Biden falasse. Os dois pretendentes à Casa Branca falaram um em cima do outro e dispararam insultos em um duelo que tornou difícil para qualquer um deles expor um ponto.

Em determinado momento, um exasperado Biden disse após as repetidas interrupções de Trump: “Você vai calar a boca, cara? Isto é tão não presidencial”.

Wallace tentou em vão conter Trump, que ignorou seus limites de tempo e falou por cima de Biden.

“Acho que o país seria melhor servido se permitíssemos que os dois falassem com menos interrupções. Estou fazendo um apelo, senhor, para que faça isso”, disse Wallace.