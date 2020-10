Próximo debate presidencial dos EUA será virtual, diz comissão organizadora

Donald Trump e Joe Biden durante debate em Cleveland 29/09/2020 REUTERS/Brian Snyder

WASHINGTON (Reuters) - O segundo debate presidencial dos Estados Unidos, em 15 de outubro, será virtual, informou a Comissão de Debates Presidenciais nesta quinta-feira, com o presidente Donald Trump e seu adversário democrata, Joe Biden, participando do evento remotamente.

O público, que normalmente faz perguntas aos candidatos, e o moderador Steve Scully se reunirão no Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, de Miami, na Flórida, informou a comissão em um comunicado, acrescentando que a decisão foi tomada “para proteger a saúde e a segurança de todos os envolvidos”.

Na quinta-feira, Trump testou positivo para Covid-19, levantando preocupações de que, durante o primeiro debate, ele havia infectado Biden e o moderador Chris Wallace. Biden testou negativo.