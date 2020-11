Biden tem leve vantagem sobre Trump na Flórida, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

WASHINGTON (Reuters) - O candidato democrata na eleição presidencial dos Estados Unidos, Joe Biden, parecia ter uma leve vantagem sobre o presidente Donald Trump na Flórida, nos últimos dias de campanha, com os dois candidatos numa disputa ainda mais acirrada na Carolina do Norte e no Arizona, segundo pesquisas Reuters/Ipsos divulgadas nesta segunda-feira.

29/09/2020 REUTERS/Brian Snyder

Uma semana antes, a pesquisa mostrava empate estatístico entre os dois candidatos nos três Estados.

Pesquisas Reuters/Ipsos estão entrevistando prováveis eleitores em seis Estados --Wisconsin, Pensilvânia, Michigan, Carolina do Norte, Flórida e Arizona-- que desempenharão papéis fundamentais na votação que decidirá se o republicano Trump vai conquistar um segundo mandato ou se Biden vai substituí-lo no comando do país.

Abaixo estão números das pesquisas por Estado, com base nas respostas online de prováveis eleitores, que incluem respostas de alguns que votaram antes do dia formal da eleição, em 3 de novembro --o que é cada vez mais comum devido ao coronavírus.

FLÓRIDA (27 Out-1 Nov):

* Votos em Biden: 50%

* Votos em Trump: 46%

* Na pesquisa anterior, Biden possuía vantagem de 49% a 47%, o que representava na prática um empate porque a diferença estava dentro do intervalo de credibilidade da pesquisa.

* 41% dizem que já votaram.

* 47% dizem que Biden enfrentaria melhor a pandemia do coronavírus; 44% dizem que Trump se sairia melhor.

* 53% dizem que Trump seria melhor na condução da economia; 42% dizem que Biden se sairia melhor.

ARIZONA (27 Out-1 Nov):

* Votos em Biden: 49%

* Votos em Trump: 47%

* Os dois estão em empate estatístico, uma vez que a diferença está dentro do intervalo de credibilidade da pesquisa.

* Pesquisa anterior também apontava um empate técnico, com 48% para Biden e 46% para Trump.

* 49% dizem que já votaram.

* 49% dizem que Biden enfrentaria melhor a pandemia do coronavírus; 41% dizem que Trump se sairia melhor.

* 52% dizem que Trump seria melhor na condução da economia; 42% dizem que Biden se sairia melhor.

CAROLINA DO NORTE (27 Out-1 Nov):

* Votos em Biden: 49%

* Votos em Trump: 48%

* Como a diferença está dentro do intervalo de credibilidade da pesquisa, a disputa está tecnicamente empatada.

* Na semana anterior o placar mostrava os mesmos 49%-48% para Biden.

* 43% disseram que já votaram.

* 49% dizem que Biden enfrentaria melhor a pandemia do coronavírus; 43% dizem que Trump se sairia melhor.

* 51% dizem que Trump seria melhor na condução da economia; 43% dizem que Biden se sairia melhor.

MICHIGAN (27 Out-1 Nov):

* Votos em Biden: 52%

* Votos em Trump: 42%

* Biden tinha vantagem de 52%-43% na semana anterior.

* 37% disseram que já votaram.

* 52% dizem que Biden enfrentaria melhor a pandemia do coronavírus; 40% dizem que Trump se sairia melhor.

* 48% dizem que Trump seria melhor na condução da economia; 44% dizem que Biden se sairia melhor.

WISCONSIN (27 Out-1 Nov):

* Votos em Biden: 53%

* Votos em Trump: 43%

* Semana anterior mostrava 53%-44% para Biden.

* 41% disseram que já votaram.

* 52% dizem que Biden enfrentaria melhor a pandemia do coronavírus; 38% dizem que Trump se sairia melhor.

* 47% dizem que Trump seria melhor na condução da economia; 45% dizem que Biden se sairia melhor.

PENSILVÂNIA (27 Out-1 Nov):

* Votos em Biden: 51%

* Votos em Trump: 44%

* Semana anterior mostrava Biden com vantagem de 50%-45%.

* 25% dizem que já votaram.

* 51% dizem que Biden enfrentaria melhor a pandemia do coronavírus; 40% dizem que Trump se sairia melhor.

* 48% dizem que Trump seria melhor na condução da economia; 46% dizem que Biden se sairia melhor.

NOTAS

As pesquisas de opinião Reuters/Ipsos são conduzidas online em todos os seis Estados em inglês, assim como em espanhol no Arizona e na Flórida.

* Na Flórida, a pesquisa reuniu respostas de 1.011 adultos, incluindo 670 prováveis eleitores, e tem intervalo de credibilidade de 4 pontos percentuais.

* No Arizona, reuniu respostas de 989 adultos, incluindo 610 prováveis eleitores, e tem intervalo de credibilidade de 5 pontos percentuais.

* Na Carolina do Norte, a pesquisa reuniu respostas de 1.009 adultos, incluindo 707 prováveis eleitores, com um intervalo de credibilidade de 4 pontos percentuais.

* Em Michigan, a pesquisa reuniu respostas de 1.007 adultos, incluindo 654 prováveis eleitores, com um intervalo de credibilidade de 4 pontos percentuais.

* Em Wisconsin, a pesquisa reuniu respostas de 1.007 adultos, incluindo 696 prováveis eleitores, com um intervalo de credibilidade de 4 pontos percentuais.

* Na Pensilvânia, reuniu respostas de 1.006 adultos, incluindo 673 prováveis eleitores, com um intervalo de credibilidade de 4 pontos percentuais.