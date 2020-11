Projeção mostra Biden com 220 votos no Colégio Eleitoral contra 213 de Trump

Pessoas acompanham pela TV apuração da eleição presidencial dos EUA em bar em Columbus, Ohio 03/11/2020 REUTERS/Megan Jelinger

(Reuters) - Projeção da Edinson Research divulgada às 5h05 (horário de Brasília) mostrou o candidato democrata Joe Biden com 220 votos no Colégio Eleitoral que decide o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos, contra 213 do atual presidente, o republicano Donald Trump.

Para vencer a eleição e chegar à Casa Branca são necessários 270 votos no Colégio Eleitoral.

Para ver os resultados da apuração da eleição nos Estados Unidos em tempo real, clique em here.