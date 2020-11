Juiz ordena que Serviço Postal dos EUA procure cédulas atrasadas em Estados decisivos

Votos enviados pelo correio para eleição dos EUA REUTERS/Mike Blake

WASHINGTON (Reuters) - Um juiz dos Estados Unidos ordenou nesta terça-feira que o Serviço Postal realize uma varredura em algumas de suas instalações de processamento para garantir que nenhuma cédula fique retida e que qualquer uma que seja localizada seja imediatamente enviada para apuração.

O juiz distrital Emmet Sullivan ordenou que inspetores do Serviço Postal ou designados conduzam varreduras em unidades de Pensilvânia central, Filadélfia, Detroit, Colorado/Wyoming, Atlanta, Houston, Alabama, Norte da Nova Inglaterra, Grande Carolina do Sul, Sul da Flórida, Lakeland e Arizona.

Muitos Estados exigem o recebimento de todas as cédulas enviadas pelo Serviço Postal até o fim da tarde desta terça-feira (horário local) para que sejam computadas na eleição presidencial do país, que acontece nesta terça.

Dados do Serviço Postal dos Estados Unidos mostraram que cerca de 300 mil cédulas que foram recebidas para processamento no correio não foram escaneadas confirmando sua entrega às autoridades eleitorais. Embora as cédulas possam ser entregues sem serem digitalizadas, grupos de direitos eleitorais temem que os atrasos possam causar que pelo menos alguns dos votos sejam desqualificados.

A decisão afeta regiões como a Pensilvânia central, o norte da Nova Inglaterra, a Carolina do Sul, o sul da Flórida, Colorado, Arizona, Alabama e Wyoming, assim como as cidades de Atlanta, Houston, Filadélfia, Detroit e Lakeland, na Flórida.

O juiz Distrital Emmet Sullivan ordenou que autoridades postais completem as inspeções nesta tarde e que se certifiquem que nenhuma cédula tenha sido deixada para trás.

A ordem acontece após processos de grupos como o Vote Forward, uma organização que atua por direitos eleitorais; a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP, na sigla em inglês), e outros grupos da comunidade latina no país.

Muitos Estados irão contabilizar apenas as cédulas enviadas por correspondência que forem recebidas até o final de terça-feira em seus resultados eleitorais.