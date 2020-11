Trump cita vitória de Biden no Twitter, ainda repete falsas alegações de fraude

13/11/2020 REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump pareceu reconhecer no domingo pela primeira vez publicamente que seu rival democrata, Joe Biden, venceu a eleição presidencial de 3 de novembro nos Estados Unidos, mas reiterou suas falsas alegações de que a votação foi fraudada.

“Ele venceu porque a eleição foi fraudada”, tuitou Trump.

O presidente ainda não havia admitido a vitória de Biden, que foi declarado vencedor em 7 de novembro, depois que resultados estaduais garantiram a vitória do ex-vice-presidente democrata.

Biden obteve 306 votos no sistema de Colégio Eleitoral determinado Estado a Estado que define o vencedor presidencial, de acordo com a Edison Research, muito mais do que os 270 necessários.

Em vez disso, Trump passou seus dias com poucos eventos públicos e insistiu em alegações infundadas de fraude nas redes sociais.

O presidente dos Estados Unidos também travou o processo normal do governo de preparação para uma nova administração presidencial, que tanto democratas quanto alguns republicanos disseram ter sérias implicações para a segurança nacional.

A equipe de campanha de Trump e os republicanos também buscaram levar seu caso aos tribunais em alguns dos Estados cruciais, mas foram amplamente rejeitados.

Enquanto isso, Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris avançaram com seus esforços de transição, incluindo briefings sobre o surto de Covid-19.