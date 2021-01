Em ligação, Trump pressiona autoridade eleitoral da Geórgia a mudar resultados da eleição

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o principal funcionário eleitoral da Geórgia a “encontrar” votos suficientes para reverter sua derrota no Estado, de acordo com o áudio de um telefonema obtido no sábado pelo jornal Washington Post.

O Washington Post, que publicou trechos neste domingo da ligação de uma hora entre Trump e o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, um colega republicano, disse que Trump alternadamente implorava e ameaçava Raffensperger com vagas consequências criminais na tentativa de desfazer sua perda para o presidente eleito democrata Joe Biden.

O jornal disse que, durante a ligação, Raffensperger e o conselho geral de seu gabinete rejeitaram as afirmações de Trump e disseram ao presidente que ele estava contando com teorias de conspiração sobre o que era uma eleição justa e precisa. Os trechos de áudio publicados pelo Post confirmam isso.

“O povo da Geórgia está com raiva, o povo do país está com raiva”, disse Trump, de acordo com um trecho da gravação publicado online pelo Post. “E não há nada de errado em dizer, você sabe, hum, que você recalculou.”

“Então, olhe. Tudo que eu quero fazer é isso. Eu só quero encontrar 11.780 votos, que é um a mais do que nós temos. Porque ganhamos no Estado”, disse Trump na gravação, insistindo que “não havia como” ele perder o Estado.

A Casa Branca não quis comentar. O escritório de Raffensperger não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. O escritório de transição de Biden não fez comentários imediatos.

A Geórgia é um dos vários Estados decisivos onde Trump perdeu a eleição de 3 de novembro para Biden e onde Trump desde então fez alegações infundadas de fraude eleitoral e tentou anular os resultados.