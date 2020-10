Pence e Harris debaterão em meio a surto de Covid-19 na Casa Branca

(Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e a desafiante democrata Kamala Harris se enfrentarão nesta quarta-feira em seu único debate, enquanto o diagnóstico de coronavírus do presidente Donald Trump e a pandemia continuam a agitar a corrida presidencial.

Preparação para debate entre candidatos a vice-presidente dos EUA em Salt Lake City 06/10/2020 REUTERS/Jim Urquhart

O confronto televisionado chega em um momento precário para a campanha de reeleição Trump-Pence e menos de uma semana depois de o presidente anunciar que contraiu a Covid-19 em meio a um surto na Casa Branca que infectou vários republicanos destacados.

O ex-vice-presidente Joe Biden, o candidato presidencial democrata, está à frente de Trump nas pesquisas nacionais, o que inclui uma vantagem de 12 pontos percentuais na sondagem Reuters/Ipsos mais recente com eleitores prováveis a menos de quatro semanas da eleição de 3 de novembro.

Na noite de terça-feira, os dois lados ainda discutiam o pedido de Harris para se instalar divisórias de acrílico no palco para diminuir a chance de contágio. A CNN noticiou que um membro da comissão que supervisiona o debate disse que Pence terá permissão de aparecer sem uma divisória, mas que Harris terá uma de seu lado do palco se desejar.

Tanto Pence quanto a senadora Harris tiveram exames negativos de coronavírus na terça-feira. As diretrizes governamentais atuais pedem que qualquer pessoa exposta a alguém com Covid-19 passe 14 dias em quarentena, independentemente de resultados de exames.

O porta-voz de Pence não respondeu a pedidos de comentário.

Em um comunicado, a porta-voz de Harris, Sabrina Singh, disse: “Se a guerra às máscaras do governo Trump agora se tornou uma guerra aos escudos de segurança, isto diz tudo que se precisa saber para entender por que sua reação à Covid é um fracasso”.

Com dois septuagenários nas cabeças das chapas, o debate entre os candidatos a vice pode adquirir mais importância do que em anos anteriores, quando a disputa entre candidatos a vice foi vista por muitos como um adendo dos debates presidenciais. Tanto Pence quanto Harris tentará demonstrar que é capaz de assumir o Salão Oval para liderar o país se for necessário.

Trump, de 74 anos, voltou à Casa Branca na segunda-feira depois de três dias em um hospital militar. Não está claro se ele conseguirá retomar a campanha, mas ele disse que pretende participar do debate presidencial de 15 de outubro.

A pandemia provavelmente dominará o evento. Biden, de 77 anos, e Harris, de 55 anos, fizeram da abordagem de Trump para a doença o tema central de sua campanha, culpando-o por minimizar deliberadamente os riscos de saúde e por não apoiar o uso de máscaras.