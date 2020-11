Democrata Joe Biden vence eleições nos EUA, dizem Edison Research e redes de TV

O democrata Joe Biden em Delaware. REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - O democrata Joe Biden venceu as eleições nos Estados Unidos, após indicações de vitória no Estado da Pensilvânia, projetou neste sábado a Edison Research e várias redes de televisão importantes.

Com essas projeções, Biden, de 77 anos, torna-se a pessoa mais velha a ser eleita para a Presidência dos EUA, enquanto o republicano Donald Trump não conseguiu ampliar significativamente seu apelo para outros eleitores além de integrantes das classes rurais e trabalhadoras que abraçaram seu populismo de direita e o nacionalismo do “America First”.

A Edison Research e as principais redes, incluindo CNN e NBC, projetaram que Biden deve ganhar mais do que os 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para sair vitorioso no complexo sistema norte-americano, embora a campanha de Trump desafie a contagens nos tribunais e busque uma recontagem em um Estado.