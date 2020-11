Condados do Wisconsin encerram recontagem e confirmam liderança de Biden

NOVA YORK (Reuters) - A recontagem das cédulas da eleição presidencial nos dois maiores condados de Wisconsin terminou neste domingo, confirmando que o democrata Joe Biden derrotou o presidente Donald Trump no Estado crucial por mais de 20.000 votos.

O condado de Dane encerrou sua recontagem neste domingo, segundo o escrivão do condado, alguns dias depois de encerrada a recontagem do condado de Milwaukee. Cada recontagem terminou com poucas mudanças no resultado final dos mais de 800.000 votos depositados no Estado. No final, a vantagem de Biden sobre Trump em Wisconsin aumentou em 87 votos.

(Reportagem de Jarrett Renshaw)