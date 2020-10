Democratas pressionam por voto antecipado e grande comparecimento ante ameaças de Trump

(Reuters) - Apoiadora de Joe Biden, Cindy Kalogeropoulos não quis correr riscos quando sua cédula para votação à distância na eleição presidencial dos Estados Unidos chegou no dia 29 de setembro.

Eleitores em fila para votação antecipada em Houston, Texas 13/10/2020 REUTERS/Go Nakamura

A moradora do Michigan preencheu o documento, dirigiu 11 quilômetros até o local de entrega mais próximo e ficou por perto para ver se as autoridades eleitorais o recolheriam -- tudo em apenas 48 horas depois de recebê-lo.

No vizinho Ohio, Eric Bjornard, de 42 anos, e sua esposa, Abigail, também apoiadores do candidato presidencial democrata, agiram igualmente rápido. O casal entregou as cédulas pessoalmente no escritório das autoridades eleitorais locais no mês passado, cinco semanas antes da eleição de 3 de novembro.

Líderes democratas estão exortando os apoiadores de Biden a comparecer em grande quantidade e votar antecipadamente, em meio aos temores de que nada além de uma vitória por ampla margem impedirá o presidente Donald Trump, um republicano, de contestar o resultado da votação.

Pedir aos eleitores que tenham fé no processo democrático e simultaneamente admitir que um êxito estrondoso pode ser a única maneira de tirar o presidente é algo difícil de equilibrar, disseram mais de uma dúzia de autoridades do Partido Democrata e conselheiros da campanha de Biden à Reuters.

Trump declarou diversas vezes, sem provas, que a votação pelo correio é repleta de fraudes e que a eleição está sendo “manipulada” a favor dos democratas, e ao mesmo tempo se recusa a se comprometer a ceder o poder pacificamente se perder, o que pode abrir caminho para legislaturas estaduais, os tribunais ou o Congresso decidir o desfecho.

Autoridades democratas disseram temer que divulgar as afirmações de Trump reduza o comparecimento, fazendo os eleitores de Biden acreditar que suas cédulas não contarão.

O que emergiu foi uma abordagem que pretende enfatizar o poder que os eleitores têm para mandar Trump embora se agirem logo. No Ohio, por exemplo, David Pepper, líder estadual do Partido Democrata, disse que sua equipe está usando os ataques de Trump à votação para incentivar os apoiadores de Biden a enviar seus votos pelo correio imediatamente ou votar pessoalmente com antecedência.

Embora um comparecimento precoce seja estimulante para os democratas, o campo de Biden está se preparando para o pior. Democratas dizem que estimular a votação é especialmente crítico neste ano porque os republicanos estão tentando limitar a votação pelo correio, apesar da pandemia, e os dois partidos discutem a forma como os votos são contados em Estados-chave.

Várias pesquisas nacionais mostram que Biden obteve uma vantagem de dois dígitos sobre Trump desde o debate caótico de setembro, no qual o republicano interrompeu seu rival diversas vezes, e da hospitalização de Trump com Covid-19 alguns dias depois.

A maioria dos norte-americanos rejeita a abordagem de Trump para a pandemia, que já matou mais de 216 mil pessoas no país.