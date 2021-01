Edifício do Capitólio está em segurança após invasão, diz autoridade

Policial do Capitólio lança gás de pimenta em invasor 06/01/2020 Kevin Dietsch/Pool

WASHINGTON (Reuters) - O edifício do Capitólio dos Estados Unidos está em segurança, disse nesta quarta-feira uma autoridade, horas depois de manifestantes invadirem o prédio e ocuparem os plenários de ambas as Casas do Congresso norte-americano.

O sargento Paul Irving afirmou aos membros da Câmara dos Deputados dos EUA que o edifício foi liberado após passar diversas horas fechado, na esteira do ataque realizado por apoiadores do presidente Donald Trump.