Projeção final da eleição dos EUA mostra vitória de Biden com 306 votos no Colégio Eleitoral contra 232 de Trump

WASHINGTON (Reuters) - O democrata Joe Biden derrotou o presidente Donald Trump no Estado da Geórgia, enquanto o republicano triunfou na Carolina do Norte, projetou a Edison Research nesta sexta-feira, ao apontar os vencedores dos dois últimos Estados indefinidos na disputa presidencial dos Estados Unidos.

A Edison Research disse que Biden conquistou 306 votos no Colégio Eleitoral contra 232 de Trump. Biden ultrapassou os 270 votos necessários no Colégio Eleitoral para conquistar a Presidência no sábado.