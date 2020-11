Biden tem vantagem de 1.579 votos na Geórgia; faltam 4.169 cédulas para apurar

REUTERS/Kevin Lamarque

(Reuters) - O candidato democrata Joe Biden tem 1.579 votos de vantagem sobre o presidente Donald Trump no Estado-chave da Geórgia, com 99% dos votos apurados na eleição presidencial dos Estados Unidos, de acordo com dados da Edison Research.

Segundo uma autoridade eleitoral do Estado, faltam 4.169 cédulas para concluir a apuração na Geórgia, um dos últimos Estados ainda indefinidos na disputa presidencial.

O vencedor na Geórgia conquistará os 16 votos que o Estado tem no Colégio Eleitoral, que determina o vencedor da eleição.

No momento, Biden tem 253 votos contra 214 de Trump no Colégio Eleitoral Para vencer, são necessários 270 votos.

O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, disse nesta sexta que espera uma recontagem devido à pequena margem de diferença entre os dois candidatos.

