Presidente do México parabeniza Biden por vitória nas eleições dos EUA

Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, durante entrevista coletiva na Cidade do México 13/11/2020 REUTERS/Carlos Jasso

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta terça-feira que havia parabenizado Joe Biden por sua vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos, depois que Biden venceu a votação do Colégio Eleitoral que determina oficialmente a Presidência dos EUA.

López Obrador não seguiu a maioria dos outros líderes mundiais, que parabenizaram Biden após as eleições presidenciais de novembro, dizendo que queria que o processo eleitoral fosse formalmente concluído, depois que o atual presidente dos EUA, Donald Trump, contestou o resultado da votação.

Em uma carta datada de 14 de dezembro, López Obrador disse esperar que a política externa dos EUA junto ao México adira aos princípios de “não intervenção e autodeterminação” delineados na Constituição mexicana.

O líder esquerdista, falando em sua entrevista coletiva matinal, também pediu que os dois países trabalhem juntos, respeitando a soberania um do outro.

López Obrador, enviando uma “saudação afetuosa” na carta, também disse que aprecia a posição de Biden sobre os mexicanos e outros imigrantes nos Estados Unidos.

“Espero que em breve haja uma oportunidade, sr. Biden, de falar sobre este e outros assuntos”, disse López Obrador na carta, publicada pelo Ministério das Relações Exteriores do México no Twitter.

Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro segue sem parabenizar Biden pela vitória na eleição presidencial dos EUA.