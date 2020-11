Vantagem de Biden na Pensilvânia cresce para 9.027 votos, diz Edison Research

Candidato democrata Joe Biden 04/11/2020 REUTERS/Kevin Lamarque

(Reuters) - A vantagem do candidato democrata Joe Biden sobre o presidente Donald Trump no Estado-chave da Pensilvânia aumentou para 9.027 votos na mais recente atualização de dados, ante 6.817 na divulgação anterior, de acordo com dados da Edison Research.

Se vencer no Estado, que dá 20 votos no Colégio Eleitoral, Biden superará a marca de 270 votos no Colégio Eleitoral necessários para chegar à Casa Branca.

De acordo com a Edison Research, Biden tem no momento 253 votos no Colégio Eleitoral contra 214 de Trump.