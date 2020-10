Mais de 47 milhões já votaram antecipadamente em eleições dos EUA, superando número de 2016

Eleitores norte-americanos fazem fila para votar antecipadamente em Durham, Carolina do Norte 15/10/2020 REUTERS/Jonathan Drake

WASHINGTON (Reuters) - Mais de 47 milhões de eleitores norte-americanos já votaram antes das eleições do dia 3 de novembro, superando o total de votos antecipados da eleição de 2016 12 dias antes da data de votação, de acordo com dados compilados pelo Projeto Eleições dos EUA.

Cerca de 47.095 milhões de norte-americanos já entregaram suas cédulas, número aproximadamente oito vezes maior que os votos antecipados feitos no mesmo ponto antecedendo a disputa presidencial de 2016.

O alto número ocorre após muitos Estados expandirem a possibilidade de votação por correspondência ou presencial antecipada como uma maneira mais segura de votar durante a pandemia e mostra uma disposição do eleitorado em participar da decisão do futuro político de Donald Trump, que enfrenta um desafio duro por parte do democrata Joe Biden.

Biden lidera nas pesquisas nacionais de opinião, embora as pesquisas nos Estados cruciais indiquem uma disputa mais apertada.

O grande número de votos antecipados levou Michael McDonald, o professor da Universidade da Flórida que administra o Projeto Eleições dos EUA, a prever um comparecimento recorde de aproximadamente 150 milhões de eleitores, representando 65% do eleitorado, maior percentual desde 1908.

(Reportagem de Jason Lange)