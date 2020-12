EXCLUSIVO - Tesouro dos EUA sofre ataque de hackers apoiados por governo estrangeiro, dizem fontes

WASHINGTON (Reuters) - Um sofisticado grupo de hackers apoiado por um governo estrangeiro roubou informações do Departamento do Tesouro dos EUA e de uma agência norte-americana responsável por decidir a política em torno da internet e telecomunicações, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

“O governo dos Estados Unidos está ciente desses relatórios e estamos tomando todas as medidas necessárias para identificar e remediar quaisquer possíveis problemas relacionados a esta situação”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Ullyot.

Há preocupação na comunidade de inteligência dos EUA de que os hackers que visaram o Departamento do Tesouro e a Administração Nacional de Telecomunicações e Informações do Departamento de Comércio usaram uma ferramenta semelhante para invadir outras agências governamentais, de acordo com três pessoas informadas sobre o assunto.

O problema foi tão sério que levou a uma reunião do Conselho de Segurança Nacional na Casa Branca no sábado, disse uma pessoa a par do assunto.