Trump vai a Michigan e Wisconsin em campanha para reeleição

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump leva sua campanha de reeleição para Michigan e Wisconsin neste sábado, antes de embargar em um tour pelos Estados do oeste para obter apoio, enquanto pesquisas nacionais mostram que ele está atrás de seu rival democrata Joe Biden.

Dias depois de se recuperar do Covid-19 e apenas duas semanas e meia antes da eleição de 3 de novembro, Trump está realizando comícios em todo o país para tentar assegurar vitória em Estados-chave no campo de batalha no qual venceu há quatro anos.

O ex-empresário de Nova York ganhou em Michigan e Wisconsin em 2016, mas pesquisas mostram que ele está atrás de Biden, o ex-vice-presidente, nesses Estados neste ano.

Assessores de Trump há muito veem Michigan e Wisconsin, bem como Pensilvânia, como chave para suas chances de reeleição. O presidente também tem jogado na defensiva em tradicionais redutos republicanos, incluindo Arizona, onde planeja fazer campanha na segunda-feira, e Geórgia, em que fez campanha na noite de sexta-feira.

Trump está atrás em pesquisas de opinião, e os últimos números de sua campanha mostram que ele também está perdendo na arrecadação de fundos à medida que a corrida presidencial se intensifica. A votação antecipada está quebrando recordes, com mais de 23 milhões de norte-americanos já tendo votado.