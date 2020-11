Trump dá sinal verde para início da transição para administração Biden

20/11/2020 REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pediu que a diretora da Agência de Serviços Gerais (GSA, na sigla em inglês), Emily Murphy, inicie a transição de poder para o governo do presidente eleito Joe Biden, apesar de seus planos de continuar com as disputas jurídicas pelo resultado da eleição.

“Eu gostaria de agradecer à Emily Murphy da GSA por sua dedicação constante e sua lealdade ao país. Ela tem sido assediada, ameaçada e abusada --e eu não quero que isso aconteça com ela, ou com sua família ou com funcionários da GSA”, disse Trump no Twitter.

“Nosso caso continua FORTE, vamos manter a boa luta, e acredito que vamos vencer! Entretanto, com os melhores interesses do nosso país, estou recomendando que Emily e sua equipe façam o que precisa ser feito em relação aos protocolos iniciais, e pedi à minha equipe que faça o mesmo.”