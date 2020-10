Trump diz no Twitter estar se sentindo bem com ajuda de médicos e enfermeiros

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no Twitter neste sábado que está se sentindo bem com a ajuda dos médicos e enfermeiros do Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

“Médicos, enfermeiros e TODOS do GRANDE Centro Médico Walter Reed, e outros de instituições igualmente incríveis que se juntaram a eles, são INCRÍVEIS!!!”, disse Trump.

“Um tremendo progresso foi feito nos últimos 6 meses na luta contra esta PRAGA. Com a ajuda deles, estou me sentindo bem!”