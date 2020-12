UE deve estender negociações para acordo comercial com Reino Unido

BRUXELAS (Reuters) - Os 27 países membros da União Europeia concordaram neste domingo em estender as negociações comerciais com o Reino Unido e se comprometeram a tomar “todas as medidas necessárias” para colocar em prática qualquer que seja o acordo feito pelas partes o mais rápido possível, conforme resposta coordenada descrita à Reuters.

“Damos as boas vindas à atualização das negociações, que tiveram avanços e prosseguirão. Os próximos dias serão importantes”, deverão afirmar os 27 países, segundo fontes diplomáticas em Bruxelas, sede da UE.

“No caso de um acordo apresentado pelo negociador, o Conselho (representando os Estados membros) examinará os detalhes do acordo sem demora e, sujeito a esse exame, tomará todas as medidas necessárias para garantir que o acordo entre em vigor o mais breve possível.”