España endurecerá la vigilancia en Canarias tras un aumento de la llegada de migrantes

Varias embarcaciones utilizadas por grupos de migrantes para llegar hasta las Islas Canarias a través del océano Atlántico, en el puero de Arinaga, en Agüimes, isla de Gran Canaria, España, el 13 de noviembre de 2020. REUTERS/Borja Suárez

GRAN CANARIA, España, 13 nov (Reuters) - España ampliará las patrullas navales alrededor de las Islas Canarias y establecerá más centros de inmigrantes en respuesta a la oleada de llegadas procedentes de África, incluidas más de 2.000 personas que desembarcaron en la zona el fin de semana pasado, anunciaron el viernes autoridades.

Casi 16.000 personas han llegado a las Islas Canarias tras desafiar las aguas del Atlántico en la peligrosa travesía desde la costa africana en lo que va de año, una cifra más de 10 veces superior a la total registrada el año pasado, incluida la llegada de 2.213 personas el fin de semana.

“Se han instalado provisionalmente 23 carpas (militares) con espacio para albergar aproximadamente a 800 personas con las distancias y las garantías que nos exige la pandemia”, dijo la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

La profundización de las dificultades económicas causadas por la pandemia de coronavirus está empujando a más personas a buscar una vida mejor en otros lugares, pero las mayores medidas de vigilancia en el Mediterráneo empujan a más migrantes a intentar cruzar el Atlántico y muchos de ellos perecen en el camino.

Unas 140 personas murieron el mes pasado tras el hundimiento de la embarcación en que viajaban frente a la costa de Senegal.

Adicionalmente, Madrid reforzará sus relaciones diplomáticas con toda el África occidental y en particular con Marruecos, punto de partida de la mayoría de las embarcaciones con destino a Europa, para frenar el número de salidas.

Con los centros de acogida de inmigrantes de las islas al límite de su capacidad, casi 2.000 personas han quedado varadas en el puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, un trato que un juez de inmigración calificó el jueves como “inhumano y degradante”.

“En 400 metros cuadrados no se pueden hacinar 1.980 personas, porque, primero, no son ganado; segundo, son seres humanos; y tercero, no hay condiciones de salubridad ni de higiene para atenderlos debidamente”, dijo Arcadio Díaz Tejera.