La UE busca un nuevo pacto de migración para acabar con las divisiones

BRUSELAS, 8 oct (Reuters) - Los Gobiernos de la UE iniciaron el jueves las conversaciones sobre una propuesta de la Comisión Europea para revisar las fallidas normas de migración, en un intento de resolver años de amargas divisiones y dar una mejor acogida a los refugiados que huyen de Oriente Medio y África.

Rescued migrants gather aboard the Ocean Viking, run by French charities Medecins Sans Frontieres and SOS Mediterranee, as it waits in international waters between Malta and the southern Italian island of Linosa for access to a port in this handout picture taken between August 9 and 12, 2019. Ocean Viking/Handout via REUTERS