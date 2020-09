La caída del sector servicios pone en peligro la recuperación de la eurozona

LONDRES, 23 sep (Reuters) - El crecimiento de la actividad empresarial en la zona euro se detuvo este mes, cuestionando la recuperación económica, ya que las nuevas restricciones para sofocar el resurgimiento de las infecciones de coronavirus frenaron al sector de los servicios, según una encuesta publicada el miércoles.

FILE PHOTO: People eat lunch at a deserted Le Petit Chatelet restaurant in the Quartier Latin as the country battles to contain the coronavirus disease (COVID-19) while ensuring that economic and social activities can continue, in Paris, France, September 18, 2020. REUTERS/Charles Platiau/File photo