Hamilton é liberado para correr em Abu Dhabi após teste negativo de Covid-19

Lewis Hamilton sentado em sua Mercedes 29/11/2020 Pool via REUTERS/Hamad I Mohammed

(Reuters) - O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton voltará a correr pela Mercedes no Grande Prêmio de Abu Dhabi de domingo, que encerra a temporada, após ter resultado negativo em teste de Covid-19, informou a equipe nesta quinta-feira.

No GP de Sakhir do final de semana passado, Hamilton foi substituído pelo compatriota britânico George Russell, que não venceu a prova por azar.

A Mercedes disse que Hamilton, de 35 anos, já chegou ao circuito de Yas Marina depois de concluir dez dias de quarentena no Barein.

Russell voltará à Williams, sua equipe regular, e o reserva Jack Aitken deixa seu lugar depois de estrear no final de semana passado.

“Lewis teve um exame negative de Covid-19 na quarta-feira, antes do término do seu período de autoisolamento no Barein”, disse a Mercedes em um comunicado.

“Isto lhe permitiu viajar a Abu Dhabi na manhã de quinta-feira, e ele teve um resultado negativo ao chegar”.

“Lewis, portanto, completou os protocolos exigidos pela FIA para sua entrada nos boxes amanhã, e poderá participar do final de semana da corrida”.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou separadamente que Hamilton terá acesso aos boxes depois de ter exames negativos no Barein e em Abu Dhabi.

A notícia dá a Hamilton uma chance de vencer pela 12ª vez em 17 provas, um resultado que consolidaria a temporada de 2020, afetada pela pandemia, como sua mais bem-sucedida até hoje.