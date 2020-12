Verstappen supera Mercedes em treinos para o GP do Bahrein

MANAMA, Bahrein (Reuters) - Max Verstappen ditou o ritmo com sua Red Bull neste sábado e negou à Mercedes o domínio nos treinos para o Grande Prêmio de Sakhir de Fórmula 1.

O holandês rodou o traçado externo mais curto de 3,5 km do Circuito Internacional do Bahrein em 54.064 segundos para ficar 0.206 segundos à frente de Valtteri Bottas da Mercedes.

O finlandês parecia ter reafirmado sua autoridade como piloto número um da Mercedes depois que o substituto de Lewis Hamilton, George Russell, roubou os holofotes ao marcar o tempo mais rápido nas duas sessões de treinos na sexta-feira.

O britânico de 22 anos, substituto de Lewis Hamilton depois que o heptacampeão mundial testou positivo para Covid-19, foi apenas o sétimo na última hora de treino de sábado, 0.6 segundos atrás do holandês Verstappen.

O Grande Prêmio de Sakhir será a primeira vez que Hamilton, que já conquistou o sétimo título, ficará de fora de uma corrida desde sua estreia no GP de abertura da temporada de 2007 na Austrália.

Piloto de maior sucesso em qualificatórios na história do esporte, tendo conquistado sua 98ª pole position na semana passada no Bahrein, a ausência do britânico pode apimentar a batalha pela primeira posição na qualificação ao final deste sábado.

O surpreendente Pierre Gasly foi o terceiro melhor nas pistas com sua AlphaTauri, à frente de Esteban Ocon da Renault.

Lando Norris foi quinto com a McLaren, à frente do companheiro de equipa de Verstappen, Alexander Albon, em sexto.

Os companheiros de equipe Sergio Perez e Lance Stroll, da Racing Point, ficaram em oitavo e nono, respectivamente, atrás de Russell, enquanto Carlos Sainz fechou a lista dos 10 primeiros com a McLaren.

Sebastian Vettel foi o 15º, mas a Ferrari tirou-o cedo da pista para fazer uma troca preventiva de motor antes da qualificação.

Os dois novos novatos da categoria mais uma vez fizeram figuração.

O brasileiro Pietro Fittipaldi, que substituiu o acidentado Romain Grosjean em Haas, foi o 19º, e o substituto de Russell na Williams, Jack Aitken, foi o último.