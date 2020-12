Fittipaldi aconselha neto para estreia na F1: curtir e acelerar

(Reuters) - O brasileiro Pietro Fittipaldi se preparou para estrear na Fórmula 1 nesta sexta-feira com um conselho de seu avô bicampeão mundial, Emerson Fittipaldi, que disputou seu primeiro Grande Prêmio meio século atrás.

Pietro Fittipaldi em treino livre para GP de Sakhir, no Barein 04/12/2020 Pool via REUTERS/Giuseppe Cacace

“Recebi conselho dele, da minha família inteira”, disse o piloto de 24 anos residente na cidade norte-americana de Miami, que substitui Romain Grosjean na equipe Haas por causa do acidente sofrido pelo francês na corrida passada.

“Tenho uma família de pilotos. Meu tio, Christian, conversei com ele, conversei com meu tio Max Papis, que também correu na F1... eles disseram que o principal é ir lá e curtir, e depois ‘pé na tábua’, dar conta do recado”.

Emerson Fittipaldi, o primeiro de uma série de brasileiros campeões mundiais de F1, estreou com a Lotus em julho de 1970 no Grande Prêmio Britânico de Brands Hatch e venceu os campeonatos de 1972 e 1974.

Wilson, o tio-avô de Pietro, também competiu na modalidade nos anos 1970. Christian, seu primo em segundo grau, correu com a Minardi e a Arrows nos anos 1990.

O membro mais recente da família Fittipaldi a chegar ao topo, e o primeiro neto de um campeão, disse que é uma sensação ótima se juntar a eles.

A primeira sessão de treino livre desta sexta-feira foi a primeira vez do piloto em um carro de F1 desde um teste no final de 2019, e ele foi o 19º colocado de 20 carros no circuito.

“Sonho em correr na Fórmula 1 desde que comecei a correr, tinha quatro anos quando comecei no kart, então é surreal”, disse ele aos repórteres mais cedo.

“Não estou correndo para a melhor equipe, mas para mim são um grupo incrível de pessoas”, disse ele sobre a equipe norte-americana, que ocupa a nona das dez colocações.

Fittipaldi será o primeiro brasileiro em três anos a correr na F1. Felipe Massa, ex-piloto da Ferrari, deixou a Williams em 2017.