Pietro Fittipaldi estreará na F1 ao substituir Grosejan no GP de Sahkir

Pietro Fittipaldi durante testes de pré-temporada da F1 com a Haas em Barcelona 20/02/2020 REUTERS/Albert Gea

MANAMA (Reuters) - O brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, fará sua estreia na Fórmula 1 com a equipe Haas no Grande Prêmio de Sakhir, no Barém, no próximo fim de semana, como substituto do piloto Romain Grosjean, informou a equipe nesta segunda-feira.

O francês Grosjean sofreu queimaduras nas costas das mãos em um acidente violento durante o GP do Barein no domingo e deve permanecer no hospital até terça-feira. A equipe afirmou que ele não poderia competir.