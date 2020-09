Francês Gasly vence o eletrizante Grande Prêmio da Itália; Hamilton fica em 7º

(Reuters) - O francês Pierre Gasly ganhou o Grande Prêmio da Itália pela equipe italiana AlphaTauri neste domingo, em uma corrida eletrizante sem nenhuma das equipes habituais no pódio.

O espanhol Carlos Sainz, da McLaren, terminou em segundo lugar em Monza, à frente de Lance Stroll, da Racing Point, em um pódio de jovens.

O líder do campeonato, Lewis Hamilton, terminou em sétimo com a Mercedes depois de largar na pole e cair para o último lugar ao sofrer uma penalidade de 10 segundos por entrar no pit lane sob sinal vermelho enquanto liderava a prova.

Apesar do revés, o hexa campeão mundial manteve a vantagem de 47 pontos na liderança --agora sobre o companheiro de equipe Valtteri Bottas, que era o quinto, após o abandono de Max Verstappen, da Red Bull.

Hamilton tem 164 pontos após a disputa de oito corridas, contra 117 de Bottas e 110 de Verstappen.

Foi a primeira vez desde 2013, quando Kimi Raikkonen triunfou com a Lotus na Austrália, que uma equipe diferente de Mercedes, Ferrari ou Red Bull venceu uma corrida da F1.

“É inacreditável”, suspirou Gasly, que foi dispensado pela equipe principal da Red Bull no ano passado, mas encontrou uma vaga na mais estranha das temporadas interrompida pela Covid-19 e sem torcedores. “Foi uma corrida muito louca e nós capitalizamos isso.”

A vitória foi a primeira na F1 para Gasly, a primeira para um piloto francês desde Olivier Panis em 1996 e a segunda para a ex-equipe Toro Rosso, cuja única outra vitória também foi em Monza com Sebastian Vettel em 2008.