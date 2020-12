Mexicano Sergio Perez vence GP de Sakhir, sua primeira vitória na F1

MANAMA, Bahrein (Reuters) - O mexicano Sergio Perez, em sua penúltima corrida pelo Racing Point e sem previsão de pilotar na próxima temporada, conquistou a primeira vitória de sua carreira na Fórmula 1 em um extraordinário Grande Prêmio de Sakhir, no domingo.

O francês Esteban Ocon foi o segundo com a Renault e o canadense Lance Stroll terminou em terceiro com a Racing Point, enquanto a campeã Mercedes destruía sua corrida com um pitstop malfeito.