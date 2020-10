Hamilton faz a pole em Portugal

Lewis Hamilton durante Grande Prêmio de Portugal 24/10/2020 Pool via REUTERS/Jose Sena Goulao

(Reuters) - O hexacampeão mundial Lewis Hamilton conquistou a pole position para o Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1 neste sábado, à frente de seu companheiro na equipe Mercedes, Valtteri Bottas.

A pole é a 12ª conquistada pela Mercedes nas 12 corridas disputadas nesta temporada e amplia o recorde de Hamilton para 97 na carreira.

Também foi um duro golpe em Bottas, que está a 69 pontos do companheiro de equipe na classificação, depois de o finlandês ser o mais rápido em todas as sessões de treino para a prova, incluindo as duas primeiras etapas do treino classificatório.

A nona pole de Hamilton no ano o coloca em perfeita posição para chegar ao recorde absoluto de 92 vitórias na corrida de domingo no circuito do Algarve, perto de Portimão.

“Não posso dizer quão difícil foi hoje. Sim, nós tínhamos um carro fantástico, mas você tem que tirar tudo dele para conseguir uma boa volta”, disse o britânico, que conseguiu marcar a pole nas suas três últimas voltas rápidas.

“Valtteri tem estado tão rápido neste fim de semana, vocês viram ele no topo de todas as sessões. Então eu fiquei cavando, cavando e cavando para conseguir achar o tempo.”

Max Verstappen, da Red Bull, largará em terceiro, com Charles LeClerc, da Ferrari, na quarta posição, um impulso para a equipe italiana que vem sofrendo recentemente.

O companheiro de LeClerc, o tetracampeão mundial Sebastian Vettel conseguiu somente a 15ª posição, atrás de George Russell, da Williams.