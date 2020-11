F1 renova contrato para realizar corrida em Interlagos até 2025, diz Doria

Corrida de F1 no Autódromo de Interlagos 17/11/2019 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Fórmula 1 renovou até 2025 o contrato para realizar corridas da categoria na cidade de São Paulo, disse nesta quinta-feira o governador do Estado, João Doria (PSDB).

A categoria, que cancelou a prova no Brasil neste ano por causa da pandemia de Covid-19, negociava a possibilidade de transferir a corrida no Brasil para o Rio de Janeiro, onde um autódromo seria construído para sediar o Grande Prêmio.

O contrato anterior da Fórmula 1 com a capital paulista, onde as corridas são realizadas no autódromo de Interlagos, vence ao final deste ano.