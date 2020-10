Hamilton é contra derrubar floresta para construir novo circuito no Rio

(Reuters) - Lewis Hamilton, campeão de Fórmula 1, disse nesta quinta-feira que não vê necessidade de uma nova pista de corrida no Rio de Janeiro e que é contra derrubar uma floresta para abrir espaço para uma.

Lewis Hamilton durante Grande Prêmio de Eifel, na Alemanha 08/10/2020 FIA/Divulgação via REUTERS

Planos de um circuito de Grandes Prêmios que substituirá o Autódromo de Interlagos de São Paulo no calendário da F1 causaram uma polêmica local com ambientalistas que se opõem à sua localização.

Os apoiadores do projeto dizem que mais árvores serão plantadas do que as retiradas da área onde fica a Floresta de Camboatá, no bairro de Deodoro, na zona oeste da cidade, ao redor do que hoje é uma base militar desativada.

Hamilton, que pode ter se tornado heptacampeão mundial da próxima vez que visitar o Brasil, não tem papas na língua nas questões ambientais.

“Estava torcendo para não me fazerem esta pergunta”, disse o piloto da Mercedes antes do Grande Prêmio de Eifel em Nuerburgring no domingo. “Minha opinião pessoal é que o mundo não precisa de um novo circuito.”

“Acho que há muitos circuitos no mundo que são ótimos, e amo Interlagos”, afirmou, sobre a pista localizada na zona sul de São Paulo que abrigou a F1 no Brasil até o ano passado. A prova deste ano foi cancelada por causa da pandemia de Covid-19.

Hamilton disse que não conhece todos os detalhes da pista em planejamento e que ouviu que será um projeto sustentável.

“A coisa mais sustentável que se pode fazer é não derrubar árvore nenhuma”, acrescentou.

“Com o desmatamento e tudo o mais, pessoalmente não acho que seja uma medida inteligente. Mais uma vez, não tenho os detalhes do por que, mas não é algo que pessoalmente apoio.”

O antigo circuito carioca de Jacarepaguá foi demolido para abrir espaço para instalações usadas na Olimpíada de 2016, sediada no Rio de Janeiro.