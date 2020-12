França registra mais 20.262 casos de Covid-19 e 159 mortes

PARIS (Reuters) - A França registrou 20.262 novos casos Covid-19 e 159 mortes relacionadas em hospitais nas últimas 24 horas, mostraram dados do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta-feira, enquanto os temores sobre uma nova onda do vírus aumentam na segunda maior economia da zona do euro.

O número de casos confirmados na França agora é de 2.547.771, enquanto o número de mortos por Covid-19 é de 62.427, sétimo maior do mundo.