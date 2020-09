França diz que novo relatório sobre desmatamento confirma preocupações com acordo UE-Mercosul

Árvore em meio a grande área desmatada da floresta amazônica perto de Porto Velho, em Rondônia 14/08/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

PARIS (Reuters) - O governo francês afirmou nesta sexta-feira que um novo relatório sobre o desmatamento confirmou sua oposição à versão atual do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, informou o gabinete do primeiro-ministro francês, Jean Castex.

A França trabalhará com outros parceiros da UE para definir as condições ambientais necessárias para a retomada das negociações comerciais, acrescentou.

A UE vem mantendo negociações com o Mercosul há vários anos, e uma preocupação recorrente tem sido o impacto do futuro acordo sobre as florestas e o clima.