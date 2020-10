"Ensinar, sim; sangrar, não": França presta tributo a professor decapitado

PARIS (Reuters) - Milhares de pessoas se reuniram em toda a França neste domingo para apoiar professores e defender a liberdade de expressão após o assassinato de Samuel Paty, um docente de história decapitado por um suspeito islâmico na sexta-feira.

De Paris a Lyon, Marselha e Lille, grandes multidões se reuniram em silêncio, parando regularmente para aplaudir, fazer minutos de silêncio ou cantar o hino nacional.

O primeiro-ministro, Jean Castex, participou do encontro na Place de la République, em Paris, com o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, e políticos de todo o espectro, mostrando solidariedade após um assassinato que chocou o país.

“Você não nos assusta. Nós não temos medo. Você não vai nos dividir. Nós somos a França!”, disse mais tarde Castex no Twitter.

Paty, de 47 anos, foi morto em frente à escola de um subúrbio de Paris por um agressor de 18 anos. No início deste mês, o professor mostrou a seus alunos desenhos animados do profeta Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão, irritando vários pais muçulmanos. Os muçulmanos acreditam que qualquer representação do Profeta é uma blasfêmia.

O agressor, que nasceu na Rússia e é de origem chechena, foi morto a tiros pela polícia logo após o ataque. A polícia deteve 11 pessoas em conexão com o assassinato.

As pessoas nos eventos deste domingo usavam máscaras contra a Covid-19 e carregavam cartazes como “Ensinar, sim; sangrar, não” ou “Eu sou Charlie” --em uma referência à revista satírica Charlie Hebdo, cujos escritórios foram atacados em um assassinato em massa há cinco anos .

“Estamos aqui para defender a República, os valores da República: liberdade, igualdade, fraternidade e secularismo. Podemos sentir que a nação está ameaçada”, disse Pierre Fourniou, 83, em Paris.

Paty foi alvo de uma campanha furiosa nas redes sociais antes de ser morto. Castex disse em uma entrevista ao jornal Journal du Dimanche que o governo está trabalhando em uma estratégia para proteger melhor os professores de ameaças.

O presidente Emmanuel Macron deve realizar uma reunião de segurança com os principais ministros ainda neste domingo, informou seu gabinete.

Uma homenagem nacional será organizada para quarta-feira.