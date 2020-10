Real Madrid vence Barcelona no 'El Clásico' com ajuda de pênalti convertido por Ramos

Sergio Ramos comemora gol marcado contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol 24/10/2020 REUTERS/Albert Gea

BARCELONA (Reuters) - O capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, mais uma vez mostrou ser o homem certo para as grandes ocasiões ao converter um pênalti contestado para ajudar a sua equipe a vencer o Barcelona por 3 x 1 no “El Clásico” neste sábado em um Camp Nou vazio em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

Ramos, que disputou o “El Clásico” pela 45ª vez, um recorde, teve o pênalti marcado a seu favor após uma revisão do VAR e depois de cair na área quando sua camisa foi puxada por Clement Lenglet durante uma disputa em um escanteio.

O zagueiro mostrou sua calma costumeira para converter aos 18 minutos do segundo tempo e recolocar o Real na liderança do placar, depois de Federico Valverde inaugurar o marcador aos 5 minutos de jogo e Ansu Fati, de apenas 17 anos, empatar para o Barça três minutos depois.

O Barça ficou sem forças no segundo tempo e o Real perdeu duas grandes chances de selar a vitória, até que Luka Modric, que veio do banco de reservas, fechou o placar nos acréscimos.