Lewandowski supera Messi e Ronaldo e conquista prêmio de melhor jogador do mundo

Atacante polonês do Bayern de Munique Robert Lewandowski 16/12/2020 Pool via REUTERS/Lukas Barth-Tuttas

ZURIQUE (Reuters) - O atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi eleito nesta quinta-feira o melhor jogador do mundo em 2020 pela Fifa, superando a concorrência de Lionel Messi, vencedor no ano passado, e Cristiano Ronaldo.

Lewandowski, que conquistou com o Bayern o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões, foi o artilheiro das três competições e venceu o prêmio pela primeira vez.

O atacante, de 32 anos, também comandou a Polônia rumo à classificação para a Euro 2020 e foi eleito o Jogador do Ano pela Uefa em outubro.

O prêmio é concedido com votos de membros da imprensa, capitães e técnicos de seleções e torcedores.