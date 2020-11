De Bruyne perde pênalti em empate do Manchester City com Liverpool por 1 x 1

O brasileiro Gabriel Jesus em ação. REUTERS/Martin Rickett

MANCHESTER (Reuters) - O meio-campista do Manchester City Kevin De Bruyne desperdiçou um pênalti na partida em que seu time empatou em casa por 1 x 1 com o Liverpool, neste domingo, pela Premier League.

O Liverpool abriu o placar aos 13 minutos, quando Sadio Mané invadiu a área e caiu após o contato de Kyle Walker, e Mohamed Salah converteu a penalidade.

O City chegou ao empate com um belo gol aos 31 minutos. De Bruyne encontrou Gabriel Jesus na área e o brasileiro se livrou de Trent Alexander-Arnold para encontrar espaço e superar o goleiro Alisson.

A equipe do City, então, desperdiçou a oportunidade de virar o jogo três minutos antes do intervalo, quando De Bruyne perdeu um pênalti --marcado depois que o cruzamento do meio-campista atingiu o braço de Joe Gomez e o árbitro Craig Pawson foi verificar no monitor à beira do campo.

No entanto, a emoção dos primeiros 45 minutos não se repetiu após o intervalo. O City teve maior controle da partida, mas tinha dificuldade em criar chances reais de gol.

Ederson ainda fez boa defesa em finalização de Diogo Jota e na outra ponta do campo Gabriel Jesus errou o alvo ao receber passe de João Cancelo sem marcação dentro da área.

O Liverpool está em terceiro lugar com 17 pontos em oito jogos, e o City é o 11º colocado, com 12 pontos, tendo disputado um jogo a menos.