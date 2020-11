Promotores argentinos investigam morte de Maradona

BUENOS AIRES (Reuters) - Autoridades judiciais da Argentina estão investigando a morte de Diego Maradona e ordenaram busca em propriedades do médico pessoal da estrela do futebol neste domingo, afirmou o gabinete da promotoria local.

Maradona morreu de ataque cardíaco, aos 60 anos, na quarta-feira. A ordem de busca foi pedida pelos promotores no subúrbio de San Isidro, em Buenos Aires, e assinada por um juiz local, segundo comunicado emitido pelo gabinete da promotoria.

“Ontem (sábado) a investigação e a validação de evidências continuaram, com a coleta de depoimentos, incluindo de parentes diretos do falecido”, dizia.

“Diante das evidências recolhidas, foi considerado necessário pedir a busca na casa e no escritório do médico Leopoldo Luque”, afirmou o gabinete da promotoria, no comunicado.

O gabinete da promotoria não deu informações sobre o que motivou a investigação.

O advogado de Maradona, Matias Morla, disse na quinta-feira que exigiria uma investigação completa das circunstâncias da morte da lenda do futebol, criticando o que disse ser uma resposta lenta dos serviços de emergência.

“A ambulância levou mais de meia hora para chegar, o que foi uma idiotice criminosa”, disse Matias, na quinta-feira, em uma publicação no Twitter.