Neymar é cortado de jogo contra Uruguai pelas eliminatórias

Neymar é substituído durante partida do PSG contra o Istanbul Basaksehir pela Liga dos Campeões 28/10/2020 Pool via REUTERS/Tolga Bozoglu

(Reuters) - O atacante do Paris St Germain Neymar foi cortado da seleção brasileira que enfrentará o Uruguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar na semana que vem em Montevidéu, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na quinta-feira.

O atacante chegou ao Brasil com uma lesão na perna e, embora já se soubesse que ele não poderia participar da partida desta sexta contra a Venezuela em São Paulo, os médicos da seleção esperavam que ele se recuperaria para o duelo de terça-feira.

“Havia uma expectativa de que o jogador pudesse participar dessa competição, por isso que nós trouxemos ele para o Brasil, por isso que nós trouxemos para que ele ficasse próximo e pudéssemos acompanhar sua recuperação”, disse o médico da seleção Rodrigo Lasmar no final da quinta-feira.

“Ele apresentou uma boa evolução, mas não o suficiente para que estivesse disponível para o jogo de terça-feira contra o Uruguai”, afirmou.

Não estava claro se Neymar permaneceria no Brasil ou se retornará a Paris.

A seleção brasileira venceu suas duas primeiras partidas nas eliminatórias no mês passado e é a única equipe no torneio de 10 seleções com 100% de aproveitamento até agora.