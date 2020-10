Ronaldinho Gaúcho anuncia que testou positivo para Covid-19

Ronaldinho Gaúcho em Belo Horizonte 24/09/2020 REUTERS/Washington Alves

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho anunciou neste domingo em uma rede social que testou positivo para a Covid-19 e afirmou que está sentindo-se bem e sem sintomas até o momento.

“Cheguei em BH (Belo Horizonte) ontem, fiz o teste do Covid, testei positivo, estou bem, assintomático até agora. Então, grande abraço e que corra tudo bem”, disse o ex-astro da seleção brasileira e do Barcelona em um vídeo publicado no Instagram.

Ronaldinho foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo e também teve passagens marcantes por Atlético Mineiro --onde conquistou a Copa Libertadores--, Grêmio --clube que o revelou-- e Paris St Germain.

Ele havia retornado ao Brasil no final de agosto, depois de ficar por cinco meses com restrição de liberdade no Paraguai --primeiro preso, depois em prisão domiciliar-- por ter usado um passaporte adulterado ao ingressar no país.