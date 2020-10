Registran oficinas y casas de Federación Alemana de Fútbol en caso por evasión fiscal

BERLÍN, 7 oct (Reuters) - La Fiscalía y las autoridades fiscales de Alemania registraron las oficinas de la Federación Alemana de Fútbol (DFB, por sus siglas en alemán) y domicilios particulares de antiguos y actuales cargos, bajo la sospecha de un caso grave de evasión fiscal, informó el miércoles la oficina del fiscal de Fráncfort.

Police secures the area in front of the DFB headquarters as German prosecutors and tax authorities search offices of the German Football Association (DFB) as well as homes of current and former DFB officials on suspicion of tax evasion, in Frankfurt, Germany, October 7, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach