Maradona, de astro del fútbol a paladín de la izquierda latinoamericana

LA HABANA, 25 nov (Reuters) - El astro argentino del fútbol Diego Maradona dijo que su héroe, el fallecido líder revolucionario cubano Fidel Castro, a quien consideraba un “segundo padre” y cuyo rostro se tatuó, alguna vez lo instó a dedicarse a la política.

FILE PHOTO: Former Cuban leader Fidel Castro meets former Argentine soccer player Diego Armando Maradona in Havana April 13, 2013, in this picture released by Cuban website Cubadebate on April 15, 2013. Courtesy of Cubadebate/Handout via REUTERS