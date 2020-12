Koeman agradece el apoyo de Messi en una temporada de transición para el Barça

FOTO DE ARCHIVO. El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, saluda a Lionel Messi y Antoine Griezmann al final del partido contra Osasuna por La Liga, en el estadio Camp Nou, en Barcelona, Cataluña, España. 29 de noviembre de 2020. REUTERS/Albert Gea

BARCELONA, 28 dic (Reuters) - El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, dijo el lunes estar agradecido a Lionel Messi por apoyar su nombramiento y elogiar su trabajo, pese a que el equipo ha firmado el peor inicio de temporada en 33 años.

El argentino indicó previamente que bajo la batuta de Koeman se está fraguando un equipo joven y con futuro. El Barça, sin embargo, se encuentra en quinta posición a ocho puntos del líder de la Liga, el Atlético de Madrid.

“No es que me de calma, pero se lo agradezco porque es muy importante. A cualquiera le gusta que hablen bien de él. Sigo siendo el mismo que trata de sacar el equipo adelante en un año de transición”, dijo el neerlandés en referencia a las declaraciones de Messi en las que elogiaba su nombramiento.

“Siempre estuve tranquilo con él y no cambia. No podemos influir en su decisión (de abandonar o no el club) y hay que sacarle el mejor rendimiento. Ya veremos qué pasa”, agregó.

Messi, que está a punto de cumplir los últimos seis meses de su contrato con el Barça, se perderá el partido del martes contra el Eibar en el Camp Nou debido a una lesión en el tobillo, pero debería estar en condiciones de enfrentarse al Huesca el 3 de enero.

Por su parte, el extremo francés Ousmane Dembélé regresará al equipo contra el Eibar después de recuperarse de una lesión en los tendones de la corva.

“Es un equipo muy competitivo, que siempre intenta presionar a sus oponentes en lo alto del campo”, dijo Koeman sobre el conjunto vasco.

“Tendremos que jugar bien y aprovechar al máximo el espacio cuando nos presionen. Si no estamos en plena forma, será un partido difícil”, concluyó.