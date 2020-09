Junta del Barça crea mesa para validar firmas de moción de censura

MADRID, 28 sep (Reuters) - El Barcelona anunció la creación de una mesa para validar si el proceso de censura contra la actual junta directiva del club azulgrana y su presidente, Josep Maria Bartomeu, puede seguir adelante.

FILE PHOTO: Soccer Football - Barcelona unveil new coach Ronald Koeman - Auditorium 1899, Barcelona, Spain - August 19, 2020 Barcelona president Josep Maria Bartomeu during the unveiling REUTERS/Albert Gea