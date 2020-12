El Sevilla no reservará a ningún jugador contra el Chelsea, dice DT

FOTO DE ARCHIVO: Julen Lopetegui durante el partido de Liga de Campeones disputado por el F. C. Krasnodar y el Sevilla en el estadio Krasnodar de la ciudad homónima, en Rusia, el 24 de noviembre de 2020. REUTERS/Maxim Shemetov

1 dic (Reuters) - El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, no tiene previsto dar descanso a ningún jugador para el partido del miércoles de la Liga de Campeones contra Chelsea, por más que su equipo ya se haya clasificado para la fase eliminatoria y tenga pendiente un partido de liga contra el Real Madrid el próximo fin de semana.

Aunque los dos equipos están empatados a 10 puntos en la clasificación y tienen garantizado el pase a la siguiente ronda, el ganador del partido del miércoles en el estadio Sánchez Pizjuán se asegurará el primer puesto del Grupo E y ser cabeza de serie del sorteo de octavos de final.

Lopetegui dijo que todavía espera poder contar con los delanteros Luuk de Jong y Lucas Ocampos, que no se entrenaron el martes, mientras que se quedará sin el portero titular Bono y el delantero Carlos Fernández debido a que dieron positivo por COVID-19, además de los lesionados centrocampistas Marcos Acuña y Suso.

Después de enfrentarse al Chelsea, el Sevilla recibirá el sábado al Madrid, el vigente campeón de la Liga.

“Mañana tenemos otro entrenamiento por la mañana y veremos si somos capaces de meter en la convocatoria a un par de jugadores (De Jong y Ocampos) que hoy no han podido entrenar. Por lo demás, no recuperamos a nadie, lo que quiero es no perder a nadie”, dijo Lopetegui en una conferencia de prensa el martes.

“Pelear la primera plaza es un reto mayúsculo, más aún por ser ante un equipo diseñado para ganar la Champions. Para mí, el mejor equipo ofensivamente de la Premier. Nos genera mucha ilusión enfrentarnos a ellos para jugarnos la primera plaza del grupo”.

Tras un duro comienzo de temporada liguera, el equipo de Lopetegui acumula una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

El Chelsea permanece invicto desde septiembre y llevaba una racha de seis victorias consecutivas hasta el empate sin goles del domingo en casa con el líder de la Premier League, el Tottenham Hotspur.

“Espero un rival intenso, muy agresivo. Y tenemos que estar dispuestos a superar todas las dificultades futbolísticas que nos va a poner un rival del nivel deportivo y colectivo del Chelsea”, añadió el DT.