Internacional vence sobre el final a América de Cali en la Libertadores; ganan Palmeiras y Católica

BUENOS AIRES, 17 sep (Reuters) - Internacional de Porto Alegre alcanzó el miércoles la punta en solitario del Grupo E de la Copa Libertadores al vencer en un vibrante partido 4-3 sobre el final a América de Cali, en una jornada de la fase de grupos en la cual también ganaron Palmeiras y Universidad Católica.

Abel Hernández, de Internacional, celebra su gol frente al América de Cali durante el partido de Copa Libertadores entre ambos equipos. Beira Rio, Porto Alegre, Brasil. 16 de septiembre de 2020. Via REUTERS/Liamara_polli. TPX IMAGES OF THE DAY