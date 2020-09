El padre de Messi dice que la cláusula de rescisión no es aplicable; La Liga responde

4 sep (Reuters) - El futuro de Lionel Messi en el Barcelona sigue siendo incierto después que su padre publicara una carta remitida a La Liga en la que se rechaza su afirmación de que la cláusula de rescisión del contrato del futbolista por valor de 700 millones de euros (830 millones de dólares) siga siendo válida si abandona el Barcelona y ficha por un club rival.

Lionel Messi's father and agent Jorge Messi arrives at his lawyers' office in Barcelona, Spain September 4, 2020. REUTERS/Nacho Doce